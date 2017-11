Atlético-MG lança camisa comemorativa pelos 100 mil sócios

VAZOU NA INTERNET

O Galo se prepara para realizar o lançamento da sua nova camisa nesta quinta-feira, entretanto, o vazamento do modelo na internet matou a curiosidade dos torcedores, que aguardam a chegada do uniforme nas lojas.

A camisa é toda preta e a marca dos patrocinadores é estampada com a cor branca. Inicialmente, o modelo será vendido apenas para os sócios, para comemorar a marca de 100 mil associados, meta batida em outubro.

A princípio, serão disponibilizadas 2 mil unidades, mas a quantidade deve ser ampliada pelo clube após o início das vendas.

Como mencionado no site do Galo, a ‘edição especial de colecionador’ será encontrada nas versões juvenil, por R$ 174,90, masculina, por R$ 223,90, e feminina, por R$ 184,90.

Todas as lojas oficiais do Galo venderão a camisa, exceto a que fica localizada no Belvedere e a Loja virtual.