Prefeito de município de MT ‘raspa’ cabeça em apoio à mãe que faz tratamento contra tumor

SOLIDARIEDADE DE FILHO

MATO GROSSO MAIS

O prefeito de Barra do Garças (500 km de Cuiabá), Roberto Ângelo de Farias (PMDB) cortou o cabelo, quase no zero, demonstrando amor e em apoio ao tratamento que a mãe dele, Cândida Farias, faz contra um tumor.

Beto Farias, como é conhecido, publicou a foto em sua página do Facebook.

“Minha querida mãe, é um gesto simples, isso não é nada diante do que a senhora e todos nós estamos passando, mas juntos vamos vencer essa luta, com as orações de nossos amigos e a força e proteção de Deus; é mais uma etapa da vitória que está por vir, #SomosTodosDonaCândida”

De acordo com o site Araguaia Notícias, Cândida Teles faz o tratamento em Goiânia (Goiás) contra a doença que foi descoberta no início deste ano.

Ela já foi primeira-dama de Mato Grosso, em 1986, pelo período de 10 meses, quando o marido, Wilmar Peres, já morto, foi governador do Estado.

Cândida também foi primeira-dama de Barra do Garças, quando Peres foi prefeito por dois mandatos.