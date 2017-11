Hemocentro comemora Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

CONSCIENTIZAÇÃO

ANA CLÁUDIA GUIMARÃES / REPÓRTER SES-MT

Nesta sexta-feira (24.11) será comemorado em todo o país o Dia do Doador Voluntário de Sangue e o MT Hemocentro preparou uma programação especial para celebrar a data.

É uma oportunidade de reforçar a campanha para a conscientização e a importância da doação, já que uma única pessoa pode ajudar até quatro que necessitam de sangue.

A programação inclui palestras sobre o tema e apresentações culturais.

Doadores e receptores de sangue estarão presentes na unidade para conversar sobre o tema e compartilhar suas experiências.

A diretora do MT Hemocentro, Silvana Salomão, reforça o convite à população para que compareçam à unidade e pratiquem esse gesto solidário.

“Convido a todos para irem até a unidade de coleta mais próxima em sua cidade e fazer o seu gesto de amor. De 21 a 24 de novembro estamos comemorando o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Venha colaborar conosco”, conclama.

Para quem tem o interesse em doar sangue, é necessário atender a alguns requisitos.

O candidato deve ter entre 16 e 69 anos, com a saúde em dia e peso igual ou superior a 51 quilos, tenha tido uma boa noite de sono e faça uma boa alimentação evitando alimentos muito gordurosos.

Bebidas alcoólicas devem ser evitadas até 12 horas antes e cigarros também têm restrições.

Os menores devem estar acompanhados de um responsável e a doação deve ser autorizada pelo mesmo.

Para quem tem interesse em ser doador, mas tem certo receio, vale reforçar que não existe nenhuma contra indicação, pois não faz mal à saúde e o organismo repõe o sangue normalmente após e todo o processo de doação dura cerca de uma hora.

Segue abaixo o convite e a programação desta sexta-feira:

O MT Hemocentro, Banco de Sangue Público, vem convidar V. Sª. para participar do DIA NACIONAL DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE a se realizar em 24.11.17, às 8h, no auditório do MT Hemocentro.

08h ABERTURA

LOCAL: Auditório do MT Hemocentro

Oradora: Edirlene Sá

08h Silvana Salomão- Diretora Geral do MT Hemocentro

08h10 Silvana Krugger – Responsável da Hemorrede-MT

08H20 Juliana Cíntia da Silva- Gerente de Doação

08h30 Bênção do Padre da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

08h40 Coral Infantil do Colégio Coração De Jesus