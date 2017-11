Na Assembleia Legislativa, governador faz ato de promulgação da PEC do Teto de Gastos

APROVADA NESTA SEMANA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

O governador Pedro Taques participa nesta quinta-feira (23.11), na Assembleia Legislativa, do ato de promulgação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto de Gastos.

O ato está marcado para as 16h30 e contará também com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos, além do presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho.

O projeto foi aprovado, após duas votações na Assembleia, com 18 votos favoráveis.

O regime de recuperação fiscal e da seguridade social do estado de Mato Grosso vai vigorar por cinco exercícios financeiros, a partir de 2018.

Com isso, Mato Grosso entra para a lista dos estado participantes do Regime de Recuperação Fiscal elaborado pelo governo federal que prevê folga no caixa de até R$ 1,3 bilhão em dois anos com a renegociação da dívida.