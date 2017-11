Prefeitura inicia retirada de bolsão de lixo no Santa Terezinha

TERCEIRA VEZ

BRUNO VICENTE / REPÓRTER SMSU

A Prefeitura de Cuiabá iniciou pela terceira vez, somente neste ano, a retirada de um bolsão de lixo com mais de um quilômetro de extensão, situado na Rua X do Residencial Santa Terezinha – via que dá aceso à Avenida Fernando Corrêa da Costa.

A previsão é de que os trabalhos de durem cerca de 15 dias e, ao final, mais de 200 toneladas de lixo sejam retiradas do local.

A ação faz parte do plano de limpeza urbana, coordenado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, e conta com a disponibilização de cinco caminhões e uma pá carregadeira, dando mais agilidade e eficiência na execução do serviço.

O bolsão no Santa Terezinha está entre os maiores identificados pela fiscalização do Município, juntamente com os espaços já limpos nos bairros Parque Geórgia, Pedra 90 e Nova Esperança.

De acordo com levantamento da equipe de trabalho da Secretaria, somente nestes primeiros 11 meses, a gestão do Município já detectou e fez a eliminação de mais de 100 áreas de despejos ilegal.

No intuito de assegurar um atendimento universal, a medida permanente tem sido executada em todos os bairros da cidade, principalmente nas regiões mais afastadas da área central.

“Temos a meta de tornar a Cuiabá dos 300 anos em uma cidade exemplo no quesito limpeza e, juntamente com programas como o Disque Cidade Verde, transformar nossa capital e retomar o título de ‘Cidade Verde’. É uma proposta extremamente ousada, mas que com o empenho de todos temos a certeza que alcançaremos”, comentou o secretário José Roberto Stopa.

Conforme o diretor de Resíduos Sólidos, Anderson Matos, a última limpeza foi realizada no primeiro semestre deste ano.

Na oportunidade, foram recolhidas mais de 400 toneladas de materiais.

Segundo ele, a reincidência do fato demonstra que situações como esta só podem ser extintas a partir de um trabalho em conjunto entre o poder público e a população que, além de exercitar a educação ambiental, deve também agir como fiscalizadora, denunciando infratores.

“Já estivemos nessa localidade outras vezes e, infelizmente, algumas pessoas insistem em cometer esse tipo de crime ambiental. É uma área onde encontramos todos os tipos de materiais que não eram para estar aqui. Vamos fazer novamente essa limpeza, mas precisamos do apoio dos moradores para que nos ajuda a manter esse espaço em bom estado, evitando a proliferação de doenças causadas pelo acúmulo de lixo”, destacou o diretor.

Parque Cuiabá

Atendido pelo Mutirão da Limpeza no sábado (18) passado, o bairro Parque Cuiabá também passou pela retirada de bolsão de lixo encontrado durante o programa de zeladoria.

No espaço, localizado na Avenida 4 da comunidade, foi feita a retirada de mais de 100 toneladas de materiais descartados ilegalmente.

Para a execução dessa ação, a Secretaria montou uma força-tarefa que trabalhou, inclusive no feriado, garantindo a quarta limpeza neste ano.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos disponibiliza os telefones 3645-5518 e 9 9331-7826 para que o cidadão também possa atuar como fiscalizador, denunciando e ajudando a combater esse tipo de prática.