Reeducandos da PCE fazem prova para curso superior

CURSO DA UFMT

RAQUEL TEIXEIRA / REPÓRTER SEJUDH-MT

Dezessete reeducandos da Penitenciária Central do Estado realizaram nesta quinta-feira (23.11) as provas do processo seletivo especial para ingresso no curso superior de Administração Pública, na modalidade à distância, que será ofertado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

As provas objetivas de português, matemática e a redação foram aplicadas por professor da UFMT e acompanhadas pela equipe pedagógica da penitenciária.

O projeto “Liberdade de Direito e de Fato” é uma iniciativa educacional piloto e funcionará dentro da unidade prisional.

O projeto tem o apoio de várias instituições junto com Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), órgão gestor do Sistema Penitenciário estadual. A Sejudh ficou responsável pelo mobiliário da sala de aula na penitenciária, execução do projeto no local, com pedagogas para acompanhamento e seleção dos reeducandos.

A Associação dos Servidores da PCE custeou os aparelhos de ar-condicionado, impressora e os monitores do projeto. A Fundação Nova Chance ficará responsável pelo pagamento dos professores e a UFMT e Fundação Uniselva pelo material didático virtual e professores. O Conselho de Execução Penal e Poder Judiciário forneceu os livros didáticos e computadores.

“As parcerias são fundamentais para que o Estado consiga efetivar projetos de ressocialização. E este convênio que firmamos com a Universidade Federal é a soma de esforços de vários parceiros. A intenção da Sejudh é fortalecer esses projetos, pois somente por meio do trabalho, da qualificação e da educação é que conseguiremos trabalhar a ressocialização das pessoas privadas de liberdade”, observou o secretário de Justiça, Fausto Freitas.

O resultado final do processo seletivo será divulgado pela UFMT em 6 de dezembro e as aulas começarão no dia 11 do próximo mês.