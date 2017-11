Teatro Zulmira Canavarros recebe “Mostra Cultural” reunindo música e dança

OPÇÃO CULTURAL

O Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros recebe no dia 14 de dezembro o evento “Mostra Cultural” que vai reunir música e dança num espetáculo que promete emocionar e fazer vibrar os apaixonados por essas modalidades de arte.

A Mostra Cultural visa difundir a cultura, fortalecendo sua identidade, privilegiando a autonomia, a visão crítica e a inclusão social através da difusão da arte.

O evento, idealizado pela professora Paula Campos, coordenadora do curso de dança do ventre na Casa Cuiabana, acontecerá às 20h, e tem a parceria da Sala da Mulher da Assembleia Legislativa e do Teatro Zulmira Canavarros, com a adoção do ingresso solidário.

“Toda a plateia terá acesso fazendo a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, na portaria do teatro, e vamos arrecadar para doar para quem mais precisa”, disse a coordenadora da Sala da Mulher e diretora do teatro, Daniella Paula Oliveira.

“Queremos realizar um espetáculo para encantar os olhos e alma de quem vier conferir e, ainda, praticar solidariedade, para que outras pessoas tenham um natal mais farto com os alimentos que vamos arrecadar”, disse Paula Campos.

Segundo ela, o trabalho que vai ser mostrado, trabalha a inclusão de pessoas no mundo das artes.

De acordo com Paula, entre as atrações da noite, a Companhia de dança Giselle Moreno que tem como foco principal de seus trabalhos o jazz lyrical, um estilo de jazz que está tomando conta do país e ainda novidade no Mato Grosso.

Tem ainda, Dança do ventre com Paula Campos, grupo de dança do ventre da Casa Cuiabana, Grupo dança cigana artística com a professora Wania Ormond da Casa Cuiabana.

Seguindo, Boca Musical Camerata Concerto coordenado pelo professor Fernando Pereira na Casa Cuiabana, Ayuni Cia de Dança com a professora Malu Magalhães também na modalidade dança ventre, Folclore árabe com Tiago Perussi, Grupo Yasmine Amar Kaur com a professora Yasmine na modalidade dança ventre, e, a dançarina Monthana Morimã na modalidade fusão indiana e folclore árabe.