SEQUESTRO DE MILENE EUBANK

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Um traficante e um casal, que usava rádio comunicador na freqüência da polícia, foram presos pela Polícia Judiciária Civil, nesta quinta-feira (23.11), durante as buscas a foragidos do sequestro da empresária Milene Falcão Eubank e também do acusado de atirar contra o investigador Sidney Ribeiro dos Santos, lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva).

O casal Y. R. M., de 18 anos, e E. L. S. M., de 20 anos, foram flagrados em poder do rádio-comunicador.

Ambos estavam próximos ao local, onde denúncias davam conta do esconderijo de Kelves Gonçalves da Silva, acusado de atira contra o investigador Sidney Ribeiro dos Santos.

No momento da abordagem, o rádio-comunicador, apreendido, em poder Y. R. M., estava na frequência da Polícia.

A conduta é considerada crime de violação de sigilo radioelétrico.

Os dois foram conduzidos à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículo Automotor (Derrfva) e responderam termo circunstanciado de ocorrência (TCO).

Já o traficante L. M. dos S. é suspeito de auxiliar Kelves Gonçalves da Silva a se esconder da Polícia.

O suspeito foi detido no bairro Serra Dourada, em Cuiabá, com uma porção de cocaína, outra de maconha e duas munições, uma calibre 40 e outra 38.

Ele foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso restrito (calibre 40) e permitido (calibre 38).

“As buscas dos participantes do sequestro e do grave crime contra o policial civil continuarão por tempo indeterminado, até a localização e prisão dos suspeitos”, disse o delegado Marcelo Martins Torhacs.

As busca aos foragidos do sequestro e da tentativa de homicídio ao investigador são realizadas por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), Gerência de Operações Especiais (GOE), Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e integrantes de outras unidades da Diretoria Metropolitana. Com Assessoria PJC/MT.