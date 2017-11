Wilson Santos faz breve retorno à Assembleia e apresenta sete emendas à Lei Orçamentária Anual

EM DIVERSAS ÁREAS

FERNANDA ESCOUTO ALMEIDA / REPÓRTER ASCOM AL

O deputado estadual, que se licenciou da secretaria das Cidades, Wilson Santos (PSDB), apresentou na sessão desta quarta-feira (22), sete emendas aditivas à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018.

A primeira emenda é na área da educação, no qual fica destinado o valor de quase R$ 1,5 milhão para a adequação e manutenção da infraestrutura do setor em todo o estado.

A segunda, direciona R$ 375 mil ao Fundo de Desenvolvimento do Esporte de Mato Grosso. Já a terceira emenda, no valor de R$ 693 mil, vai para o Fundo Estadual de Saúde.

A quarta emenda, no valor de R$ 375 mil, é destinada à cultura.

O objetivo é ampliar o acesso e a democratização cultural da população e conselho de cultura nos municípios do estado.

A quinta emenda direciona R$ 2 milhões, à Secretaria das Cidades, para a pavimentação e recuperação de vias urbanas dos municípios de Mato Grosso.

Já a sexta emenda, no valor de R$ 391 mil, na área do Desenvolvimento Econômico, especialmente na ação 2153- Promoção do “Destino MT”, desenvolvendo a cadeia produtiva do turismo.

Por fim, a sétima emenda no valor de R$ 500 mil na área de Agricultura Familiar, que visa promover o desenvolvimento da agricultura familiar, através da disponibilização de insumos mecânicos (tratores, resfriadores de leite, sistemas de irrigação).

“Espero que minhas emendas sejam aprovadas. Vou acompanhar todo o processo, pois essa é atenção que devemos aos municípios que nos elegeram, que nos confiaram essa representação. São emendas nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Infraestrutura Urbana e Agricultura Familiar”, disse Wilson.

“Ano passado eu não fiz isso e fui prejudicado. Então, esse ano, fiz questão de voltar e oficializar a entregas das emendas para que os nossos representados possam efetivamente receber benefícios diretos desse Parlamento, através da nossa atuação”, enfatizou. Após a apresentação de suas emendas, Santos retornou à Secretaria Estadual de Cidades.