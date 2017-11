Bebê recém-nascida é encontrada abandonada em região de mata em Mato Grosso

DEIXADA PELA MÃE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Uma bebê, recém-nascida, foi encontrada, no final da tarde desta quinta-feira (23), após ter sido abandonada em uma região de mata, no parque das Araras, em Lucas do Rio Verde (334 km de Cuiabá).

Segundo informações, um morador encontrou a bebê e logo acionou a polícia, que atendou a ocorrência.

De acordo com o site ColiderNews, a menina estava devidamente vestida e com fralda.

Ela foi encaminhada até o posto central para os primeiros atendimentos e em seguida, levada para o Hospital São Lucas.

A estimativa que é a menina tenha, no máximo, uma semana de vida, devido a situação do cordão umbilical.

Apesar de ter sido encontrada coberta de insetos, com algumas picadas, profissionais da saúde alegaram que o estado de saúde da bebê é estável.

A menina foi medicada e alimentada, e deve passar por um pediatra.

A PM está investigando a procedência da família e o crime de abandono de incapaz.

Apesar das circunstâncias, muitas famílias já manifestaram desejo em adotá-la. No hospital, a pequena foi batizada de Maria Clara. O conselho tutelar está acompanhando o caso.