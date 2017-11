Dois criminosos trocam tiros com policiais e são presos com veículo roubado em Cuiabá

VIOLÊNCIA URBANA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Dois suspeitos de crimes de roubo de veículos foram presos pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DERRFVA), da Polícia Judiciária Civil, nesta quinta-feira (23.11), nas proximidades do bairro Praeirinho, em Cuiabá. A prisão dos suspeitos teve o reforço da Polícia Militar.

R. da S. A., de 27 anos, e C. A. L. L., de 21 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, adulteração de sinal de veículo automotor, tentativa de homicídio e associação criminosa. Uma arma de fogo e um veículo Ford Ecosport, roubado no dia anterior, quarta-feira (21), foram apreendidos.

Os suspeitos trafegavam na Ecosport prata, em atitude suspeita, quando foram avistados por um investigador de polícia, em uma motocicleta.

O policial estranhou a situação e notou que o veículo, ocupado por três pessoas, aparentava estar com sinais de adulteração.

O policial, lotado na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, fez o acompanhamento do automóvel pelos bairros Pedregal, Jardim Leblon, Poção, Jardim Petrópolis, Califórnia, Shangri-lá. Em seguida, solicitou apoio de policiais civis e militares para realização da abordagem.

No entanto, ao perceber o monitoramento do motoqueiro, o condutor parou o veículo, desceu e efetuou tiros de arma de fogo em direção ao policial.

Ele conseguiu fazer o retorno para não ser atingido pelos disparos.

Mesmo perdendo o veículo de vista, logo depois, o policial novamente visualizou a Ecosport, que tentou atropelar a motocicleta.

As equipes chegaram para dar apoio e procederam com o cerco. Porém, ao perceber a bloqueio policial o condutor da Ecosport fez a manobra conhecida como “cavalo de pau”, e os ocupantes desceram correndo e disparando contra os policiais civis e militares.





Conduzidos à Delegacia, os suspeitos foram interrogados e autuados em flagrante delito.

R. da S. A. é reincidente em crimes e experientes em roubos de veículos.

Durante a perseguição a pé, dois suspeitos foram presos e o terceiro conseguiu fugir.

Com eles foram apreendidos um revólver calibre 38, com numeração suprimida, um rádio comunicador na frequência da polícia e uma capa de aparelho bloqueador de rastreador.

Diante do flagrante, os detidos admitiram que estavam prontos para praticar novo assalto. Eles faziam levantamentos para escolher a próxima vítima.

As investigações continuam com objetivo de identificar e prender o terceiro integrante do grupo criminoso.