GOLPES FINANCEIROS

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

S.F.S., de 47 anos, foi preso, nesta quinta-feira (23), em Barra do Garças (513 km de Cuiabá), no momento em que tentava abrir um conta corrente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

O estelionatário foi impedido de aplicar golpes financeiros utilizando documentos falsos e de votar usando títulos eleitores falsos nas próximas eleições, em Barra do Garças e Aragarças (GO).

O acusado conseguiu três cédulas de identidade falsificadas na cidade de Goiânia (GO), com os nomes de Elson C. da S., Adenivaldo B.F. e Sebastião F.S.

Com os documentos ele foi até ao banco para abrir a conta e depois iria usar créditos financeiros disponibilizados ao cliente.

De acordo com a polícia, o suspeito já estava sendo monitorado quando descobriram que ele tentava abrir uma outra conta no banco, momento em que foi preso.

Com ele foram apreendidos parte dos documentos falsos, além do impedimento da continuidade das praticas criminosas, que daria prejuízo financeiro no comércio, principalmente nesta época de final de ano, em que as vendas aumentam, e da futura fraude eleitoral.

O delegado destacou que a Polícia Civil comunicará os cartórios eleitorais e a Receita Federal para o que realizem o cancelamento dos títulos de eleitorais e CPFs obtidos com os nomes falsos.

O suspeito foi autuado pelo crime de uso de documento falso, falsidade ideológica e tentativa de estelionato. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Barra do Garças.

O inquérito policial deve ser concluído em 10 dias. Com Assessoria PJC