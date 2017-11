ATÉ ÀS 20H

DA REDAÇÃO / SEFAZ-MT

O Governo do Estado paga nesta sexta-feira (24) o 13º salário dos servidores efetivos da ativa e os aposentados que fizeram aniversário em outubro.

Este ano, 64,912 mil servidores já receberam esses vencimentos, o que corresponde a 84% do total desse grupo do funcionalismo estadual.

A folha do 13º, que vem sendo efetuada antecipadamente ao longo do ano, soma R$ 325,9 milhões no acumulado dos dez meses de 2017.

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) informa que os valores do 13º salário estarão creditados nas respectivas contas dos servidores até às 20 horas.

O valor da folha de outubro é de R$ 37,9 milhões, pagos a 6,818 mil servidores efetivos em atividade e aposentados.

O Executivo reafirma o empenho em efetuar o pagamento do 13º salário no mês seguinte ao da data de nascimento dos servidores efetivos, apesar de o Estatuto do Servidor determinar o pagamento até o dia 20 de dezembro.