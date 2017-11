Homem sobe em torre de Comunicações em Cuiabá e ameaça se jogar; veja vídeo

AGORA

Um homem, sem identidade revelada, já foi resgatado após subiu numa torre de telefonia, de 30 metros de altura, no bairro Carumbé, ameaçando se suicidar.

Segundo informações, não é a primeira vez que ele faz isso.

O caso foi resolvido e o homem foi entregue ao Samu. Aparentemente, o mesmo sofre de distúrbios mentais.

O Corpo de Bombeiros está, neste momento, tentando tirar um homem, sem nome e idade revelados, de uma torre de Comunicações localizada na Avenida dos Trabalhadores, no bairro Bela Vista, em Cuiabá.

Além dos Bombeiros, o Samu e a Polícia Militar também estão no local para evitar qualquer tipo de acidente com o homem, que está no topo da torre desde o início da manhã desta sexta-feira (24).

Segundo o site Circuito Mato Grosso, dois quarteirões estão fechados com as ruas interditadas na área.

Segundo o site, o homem teria pulado uma cerca de arame farpado, que restringe acesso ao local da torre, e subido por uma escada lateral até o topo da torre.

O homem se encontra muito agitado, ameaçando se jogar durante o tempo todo.

De acordo com Circuito Mato Grosso, um irmão dele mora no bairro e a polícia está tentando contato para conseguir ajuda nas negociações.

Com a escada magirus, um soldado do Corpo de Bombeiros tentou dialogar com ele, mas isso acabou o agitando mais e por precaução a ação foi suspensa.

