Prefeito fiscaliza obras da estação de ônibus da Praça Alencastro

ESPAÇO REFRIGERADO

RAFAELA GOMES CAETANO / REPÓRTER SICOM

O prefeito Emanuel Pinheiro fiscalizou as obras da Estação Alencastro na manhã desta sexta-feira (24).

O local, que atualmente conta com 18 operários trabalhando diariamente, já está na fase final da estrutura.

“A estação vai redefinir a forma como a população usufrui do transporte coletivo, com a chegada de uma estrutura encorpada que oferece conforto, segurança e qualidade de vida. Nossa Capital enfrenta altas temperaturas diariamente e desenvolvemos este espaço para que ele seja um refrigero para o trabalhador e estudante cuiabano que precisa deste serviço público para se deslocar. Este é um investimento que responde a uma antiga angústia do nosso povo, que há anos padece em frágeis e despreparadas estruturas que ao invés de proporcionar um abrigo de ônibus adequado, evidenciam o desrespeito ao cidadão de bem. Essa realidade está mudando, com uma estrutura que vai se incorporar a uma nova fase do desenvolvimento de Cuiabá”, afirmou Pinheiro.

A Estação Alencastro será o ponto de parada mais utilizado pelos usuários que contam com o transporte público para se direcionar a locais como o Santa Amália, Terminal do CPA I, Grande Terceiro, Terminal Antártica, Jardim Gramado, Santa Terezinha, Pedra 90, entre outros.

Uma frota composta por 41 veículos circulará rotineiramente pelo espaço, que atenderá em média 150 mil passageiros por mês.

“Além de todo o cuidado em propiciar um ponto de parada que atenda as necessidades dos usuários, pensamos nesta estrutura de maneira sustentável, a fim de minimizar os custos de manutenção do local, à medida que reflete a consciência ambiental do município em executar obras urbanas que preservem o meio ambiente. Nossas condições climáticas são forte aliadas neste sentido e as 150 placas solares serão os instrumentos que manterão a estação com seu bom funcionamento. Além de sua estética inovadora e inédita, a estação vai ao encontro do contexto de sustentabilidade propagado e empregado ao redor do mundo, promovendo uma qualidade de vida superior, fazendo da energia renovável seu grande mote”, concluiu o chefe do Executivo.

Outras visitas

O prefeito Emanuel Pinheiro também percorreu os calçadões do Centro Histórico ao lado do presidente da Associação dos Lojistas do Centro Histórico, João Batista, além dos vereadores Paulo Henrique e Mário Nadaf.

Durante a visita, o prefeito avaliou uma proposta dos parlamentares, que sugeriram a instalação de uma unidade do Ganha Tempo Municipal na região, a fim de contribuir para o resgate da área e aumentar o fluxo de consumidores.