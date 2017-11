Professora encontrada inconsciente em rodovia de MT recebe alta de UTI; polícia ouve testemunhas

SINAIS DE ESPANCAMENTO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Mônica Alencar Miranda, a professora de 33 anos, que foi encontrada inconsciente na madrugada do último domingo (19), na BR-070, com ferimentos na cabeça, recebeu alta da UTI do Pronto-Socorro de Barra do Garças (513 km de Cuiabá), nesta quinta (23).

Conforme os médicos, Mônica sofreu traumatismo craniano de natureza leve e agora, após sair da UTI, ficará em observação na enfermaria da unidade. Seu quadro de saúde é considerado estável.

De acordo com o boletim médico, divulgado pelo PS, a professora estava muito sonolenta, porém, reagiu bem ao medicamento.

A professora ficou internada desde domingo, quando foi conduzida pelo Corpo de Bombeiro ao PS, após ter sido encontrada por populares às margens da rodovia.

Mônica é professora da rede municipal de Barra do Garças e leciona também em uma escola particular.

O fato dela ter sido encontrada desmaiada, com ferimentos na cabeça e no rosto – sinais de espancamento -, repercutiu em todo o Estado.

Inquérito

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o crime cometido contra a professora. Até o momento, algumas testemunhas, entre elas, o ex-marido da vítima, passaram pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher para colaborar na elucidação dos fatos.

Em depoimento, ele afirma que deixou Mônica às margens da BR depois que eles tiveram uma discussão ao retornar do show da dupla Cléber e Cauã, que ocorreu no sábado (18).

“Somente após ouvi-la é que teremos algo mais concreto. Não podemos adiantar nada para não comprometer as investigações”, diz o delegado ao repórter Francis Amorim, do portal RDNews.