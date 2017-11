STF dá 5 dias para AL se manifestar sobre soltura de deputado

AÇÃO DA AMB

LEONARDO HEITOR / REPÓRTER FOLHA MAX

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu prazo de cinco dias para que as Assembleias Legislativas de Mato Grosso envie informações sobre o caso onde o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) teve a prisão revogada pela Casa.

A medida é consequência de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB).

A ADI foi proposta no Supremo após casos ocorridos no Mato Grosso, com Gilmar Fabris, Rio de Janeiro, com o presidente da Alerj, Jorge Picciani (PMDB), e os deputados estaduais Paulo Melo (PMDB) e Edson Albertassi (PMDB), e também no Rio Grande do Norte, com Ricardo Motta (PSB).

O ministro do STF, Luiz Edson Fachin, que assinou o despacho também determinou que o pedido de liminar será analisado em plenário.

“Ante a relevância jurídica da arguição de inconstitucionalidade, adoto o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, para que o Plenário da Corte analise o pedido cautelar. Solicitem-se as informações aos órgãos requeridos, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias”.

O pedido da AMB questiona a decisão dos legislativos estaduais, incluindo o mato-grossense, que revogou as prisões dos parlamentares.

Na liminar, a associação pede a inconstitucionalidade dos parágrafos 2º a 5º do artigo 29 da Constituição de Mato Grosso.

As Assembleias Legislativas utilizaram a decisão do próprio STF, que autorizou o Senado a devolver o mandato de Aécio Neves, em outubro. Na ocasião, a Corte estabeleceu que Câmara e Senado têm poder para revogar medidas cautelares, como a suspensão da função pública e o recolhimento domiciliar.

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso utilizou a Constituição do Estado, que nesse ponto segue a Carta federal.

O texto estabelece que o plenário da Casa deve ser consultado para confirmar ou revogar a prisão de deputados estaduais. Para o ministro do STF Marco Aurélio Mello, a decisão não se aplica a deputados estaduais e vereadores.

“O Supremo se pronunciou a partir de norma da Constituição estrita a deputados federais e senadores. Nada além disso”, disse ele.

Segundo a AMB, não é possível conferir aos membros das assembleias estaduais as mesmas imunidades formais dadas pela Constituição Federal aos deputados federais e senadores da República nos artigos 2º a 5º do artigo 53, mesmo que o artigo 27 estabeleça que serão aplicadas aos parlamentares estaduais as regras sobre imunidades.

A entidade sustenta que autorizar as assembleias legislativas a suspender a eficácia de decisões judiciais e o trâmite de ações penais coíbe a atuação do Poder Judiciário, violando o princípio republicano e da separação de poderes.

Segundo o entendimento da AMB, a interpretação dada pelo STF no julgamento da ADI 5526 quanto a deputados federais e senadores – na qual a Corte assentou que, na hipótese de imposição de medida que dificulte ou impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato, a decisão judicial deve ser remetida em 24 horas à respectiva casa legislativa para deliberação – teve por pressuposto a preservação da representação popular por eles exercida, como regra de exceção, para manter íntegro o regime democrático da nação, considerada a República, e não os estados e municípios.

A entidade entende, assim, que não há necessidade de estender as imunidades formais aos membros das assembleias estaduais para preservar o regime democrático do país, que permanecerá íntegro com as imunidades dadas aos deputados federal e senadores da República.