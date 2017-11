Vídeo mostra empresário lutando com assaltante armado dentro de loja em Cuiabá

ROUBO DE HILUX

MATO GROSSO MAIS

Um empresário do ramo imobiliário de Cuiabá passou por uma situação tensa na manhã da última quarta-feira (22).

Ele foi rendido por um homem armado, quando estava no interior de uma loja de utensílios de casa na Avenida General Melo, na Capital.

Imagens feitas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o empresário está no interior da loja e é abordado pelo ladrão armado de um revólver.

No canto alto do vídeo é possível ver que um comparsa do assaltante também entra na loja armado.

De acordo com a vítima, o bandido queria a chave de sua caminhonete, uma Hilux, cor preta.

No início, o empresário ainda tentou negar que seria proprietário do veículo, mas o assaltante usando de força conseguiu tirar a chave dele, que ainda chegou a cair no chão.

Por sorte, os dois assaltantes não fizeram nenhum disparo e foram embora levando a caminhonete.