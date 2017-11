Advogado é preso após causar confusão em agência do Banco do Brasil em Cuiabá

Um advogado e sindicalista, de 36 anos, foi preso na tarde da última quinta-feira (23), após causar uma confusão e tentar agredir uma pessoa dentro de uma agência do Banco do Brasil, no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu quando ele teria sido barrado na porta giratória.

De acordo com o relato dos presentes, o advogado teria sido orientado por uma funcionária da agência a colocar o celular no compartimento de objetos metálicos. No entanto, a porta continuou a travar.

Irritado com a situação, ele teria passado a ameaçar a mulher, afirmando que ela iria “pagar pelo que ele estava passando”, diz trecho do boletim de ocorrência.

Ainda segundo o B.O., quando ele deixava o banco, voltou a ameaçar a funcionária.

Uma terceira pessoa tentou intervir, mas o advogado a empurrou, derrubando-a no chão.

O registro policial relata ainda que o advogado desacatou os PMs e os ameaçou dizendo que era advogado e iria usar de sua influência política para prejudicá-los, quando foi preso por desacato. As informações são do Midianews.