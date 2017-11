Aeronave entregue em delação começará a ser usada na próxima semana

PARTE DO ACORDO

MARICELLE LIMA / REPÓRTER SESP

O avião entregue pelo ex-governador Silval Barbosa à Justiça, como parte do seu acordo de delação premiada, começará a ser utilizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) na próxima semana.

No momento, a aeronave está em fase final de inspeção, manutenção e caracterização.

A inspeção é feita pela empresa Goiás Manutenção de Aeronaves Ltda, sediada em Goiânia, que realizou a Vistoria Técnica Especial.

A aeronave um avião, modelo EMB-810D, prefixo PT- VRX, Sêneca III, ano 1995, com capacidade para seis pessoas se encontra em condições de uso.

Para ser utilizada a aeronave passou por todos os tramites burocráticos e documentação junto a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de avaliação dos seus equipamentos. Avaliada em R$ 900 mil, a aeronave é equipada com radar meteorológico.

O coordenador do Ciopaer, tenente-coronel PM Juliano Chiroli, destaca que a aeronave vem somar esforços nas ações de segurança pública.

“É uma ferramenta de suma importância, pois irá facilitar o deslocamento em situações emergenciais, resgate de vítimas em estado grave, além de registro de imagens para intervenções. O avião deverá também ser empregado em ações humanitárias em regiões de difícil acesso e transporte de presos”.

Atualmente, a frota do governo conta com quatro aviões e mais três helicópteros que são utilizados em ações tanto do próprio Ciopaer quanto de outros órgãos da segurança pública como Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil.