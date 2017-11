Após beber ‘pinga’, mulher mata marido a facadas após descobrir possível traição

ASSASSINATO EM JUARA

MATO GROSSO MAIS

Um homem, de 42 anos, foi morto após levar uma facada, na região do tórax, pela própria esposa, na noite desta sexta-feira (24), no município de Juara (690 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, Odair Nunes da Rosa foi encontrado caído ao chão, na rua Bolívia no cruzamento com a Guatemala, com a camisa suja de sangue.

Assim que foi localizado pela Polícia Militar, a vítima foi levada até o Hospital Municipal de Juara, mas não resistiu aos ferimentos.

A mulher da vítima, identificada por M. S. M. Q, de 62 anos, ligou para a PM e relatou que havia ferido o marido após um desentendimento sobre uma possível traição de Odair.

No momento da briga, o casal estava bebendo ‘pinga’.

A Polícia Militar encontrou sobre o sofá da casa a faca usada no crime.

A suspeita foi encaminhada até a Delegacia de Polícia para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

O corpo de Odair Nunes da Rosa foi encaminhado para necropsia em Juína e os trabalhos funerários serão feitos pela funerária Bom Jesus de Juara.