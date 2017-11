Cuiabá terá voo comercial direto para o Nordeste a partir de dezembro

VOE AZUL

ASSESSORIA SEADTUR

Mato Grosso acaba de ganhar um voo comercial direto para o Nordeste.

A Azul Linhas Aéreas terá uma rota direta de Cuiabá para Recife durante a alta temporada, isto é, nos meses de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018.

O voo já está disponível na plataforma de venda da companhia aérea.

O anunciou da ligação entre os estados de Mato Grosso e Pernambuco faz parte do incremento de algumas frequências da Azul para a alta temporada, nas rotas Guarulhos-Recife, Confins-Recife, Recife-Fortaleza, Recife-Maceió, Recife-João Pessoa e Recife-Natal, e os dois novos voos ligando a capital pernambucana a Paulo Afonso (Bahia) e Cuiabá (Mato Grosso).

“Estamos muito felizes na confiança que a Azul demonstra com Mato Grosso, acreditando no nosso potencial. Essa nova ligação com o Nordeste mostra o crescimento da importância de Mato Grosso para os operadores do turismo brasileiro”, destaca o secretario adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro.

Recife também pode ser uma nova opção para as viagens internacionais dos mato-grossenses, pois a cidade tem inúmeros voos diretos para países da Europa, especialmente Portugal e Espanha.

Em outubro, a Azul registrou um crescimento de 35% no número de voos operados na capital pernambucana entre os anos de 2016 e 2017. 7

Em janeiro de 2018, a aérea oferecerá 124% a mais de assentos em relação ao mesmo período do ano passado.

“Há algum tempo, a Azul planejava solidificar um hub na região. Com a escolha do Recife, é natural que busquemos criar uma rede de conexões de e para a capital pernambucana. Mas ainda não estamos satisfeitos. Queremos ampliar ainda mais nossa oferta de voos”, explica o diretor de planejamento de malha da Azul, Daniel Tkacz.