Em café da manhã, executiva do PP ‘namora’ com deputado estadual do PR

GRANDES POSSIBILIDADES

DA REDAÇÃO

O deputado estadual (PR) Wagner Ramos, que é da região de Tangará da Serra (245 km de Cuiabá), pode ir parar no PP, do ministro Blairo Maggi (PP) e do deputado federal Ezequiel Fonseca, presidente da legenda em Mato Grosso.

Membros da executiva estadual do PP, o empresário Euzébio Diniz (PP) e o vereador por Cuiabá Paulo Araújo (PP) estiveram reunidos em um café da manhã neste sábado (25) com o parlamentar.

Wagner Ramos deve ser candidato à reeleição na Assembleia Legislativa ano que vem.

Há quem diga que o ‘namoro’ tem tudo para virar ‘casamento’.