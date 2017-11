Mutirão da Limpeza chega ao 60º bairro atendido somente neste ano

AÇÃO CONTÍNUA

BRUNO VICENTE / REPÓRTER SICOM

A Prefeitura de Cuiabá alcançará, neste fim de semana, a importante marca de 60 bairros atendidos pelo Mutirão da Limpeza, somente neste ano.

Isso porque, seguindo o planejamento permanente de universalização dos serviços públicos, a gestão do Município tem ampliado o atendimento do programa e levará a ação para os bairros Novo Colorado, Parque Amperco e Ribeirão do Lipa, neste próximo sábado (25).

Levando aos locais atendidos diversos serviços de zeladoria como, por exemplo, limpeza de ruas, pintura de meio-fio, poda de árvores, troca de lâmpadas e postes de iluminação pública, dentre outras atividades, a ação tem beneficiado milhares de pessoas e promovido à melhoria na qualidade de vida, bem como o resgate da autoestima dos moradores, que veem suas comunidades valorizadas a partir da realização dos trabalhos.

“Essa é uma marca importante, mas queremos ampliar ainda mais esse atendimento. Sabemos que o Mutirão exerce uma grande contribuição no cuidado com nossos bairros e estamos trabalhando para intensificar ainda mais nossa atuação, construindo, junto com os moradores, uma cidade melhor, mais limpa e humanizada”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa.

O programa pode ser considerado também um importante auxiliador no plano de saúde preventiva desenvolvido pelo Executivo cuiabano, visto que, por meio da atuação dos cerca de 250 servidores que são disponibilizados a cada nova edição, o Município consegue também identificar e fazer a limpeza de áreas utilizadas ilegalmente para o descarte de resíduos.

A eliminação desses bolsões de lixo tem contribuído no combate as doenças como dengue, zika e chikungunya, dentre outras, acentuadas em regiões com grande acúmulo de lixo.

Além disso, entendendo o fundamental papel da sociedade dentro desse contexto, a Secretaria inseriu no quadro de atividade do Mutirão o “Viver Cuiabá – Rumo aos 300 anos”.

Por meio dessa nova alternativa, os moradores dos bairros beneficiados são levados para um passeio pelos principais pontos turísticos de Cuiabá e participam ainda de plantio de mudas nativas e pequenas palestras educativas sobre cuidados com meio ambiente.