Polícia Militar desmente boato de tiroteio dentro do estacionamento do Pantanal Shopping

SUSTO

MATO GROSSO MAIS

A Polícia Militar confirmou ao Mato Grosso Mais que não houve tiroteio na área do estacionamento do Pantanal Shopping, em Cuiabá, no início da tarde deste sábado (26).

Neste momento, o Pantanal Shopping está funcionando normalmente.

O aspirante Ávila, do 3º Batalhão da PM, esteve no local e informou que o que ocorreu foi somente a explosão de um cilindro de refrigerante no restaurante Giraffas, provocando pânico e correria em todo Shopping.

O PM relatou que muita gente arrebentou a cancela do estacionamento no desespero de sair do local.

Nos grupos de whatsapp, várias pessoas também gravaram áudios e relataram que teria ocorrido troca de tiros no estacionamento.

Mas essas informações foram desmentidas pela Polícia Militar, que esteve no local para ajudar a controlar a situação.

Um vídeo obtido por Mato Grosso Mais mostra como estava o estacionamento do Pantanal Shopping.

Nas imagens, é possível ver pessoas andando abaixadas e um PM com a arma em punho verificando a situação do local.

Após o incidente, o estacionamento voltou também a funcionar normalmente.

ENTENDA O CASO

O vazamento de um gás em uma máquina de refrigerante do restaurante Giraffas, no Pantanal Shopping, agora há pouco, provocou pânico e correria na praça de alimentação.

O Shopping se encontrava bastante cheio, por causa da promoção ‘black friday’ e do horário de almoço, ficou um tumulto por causa do barulho.

Muita gente saiu correndo de forma descontrolada e algumas acabaram deixando bolsas e celulares nas mesas.

Sorte que a situação não deixou ninguém ferido, apesar de muitas pessoas que, no desespero, acabaram caindo.

Várias equipes da Polícia Militar se deslocaram até o local por causa da confusão. Alguns consumidores chegaram a achar que se tratava de tiros.

Brigadistas do shopping foram até o restaurante Giraffas e constataram que tudo foi mais um susto, já que é previsto essa situação quando ocorre manuseio na máquina de refrigerante.

OUTRO LADO

O Pantanal Shopping informa que hoje (25.11) no início da tarde, uma das operações de fast-food apresentou um problema no sistema de CO2 da máquina de refrigerante, causando um grande barulho e, consequentemente, confusão e correria. O shopping esclarece que o restaurante já sanou o problema e que o empreendimento funciona normalmente.