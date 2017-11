VIOLÊNCIA URBANA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

A Polícia Judiciária Civil identificou e indiciou os três suspeitos envolvidos na tentativa de latrocínio praticada contra uma vítima, que teve a casa roubada no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, no dia 17 novembro.

Um dos assaltantes efetuou 3 disparos de arma de fogo, atingindo o tórax da vítima, um servidor público federal.

Ele ainda permanece internada em estado grave em um hospital particular de Cuiabá.

No dia do crime, os suspeitos E. J. S. de O., de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na posse de um revólver calibre 38, com três cápsulas deflagradas.

Na sequência, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos identificou e prendeu A. A. B. R., de 18 anos, e J. S. N., de 25, que também participaram do roubo, que evoluiu para tentativa de latrocínio.

Quando preso, E. J. S. de O. estava todo sujo de sangue e confessou que havia acabado de atirar contra o servidor público federal.

Na mochila que carregava foram encontrados um celular Iphone preto e uma chave de veículo GM, além de ferramentas e braçadeiras, utilizadas para amarrar as vítimas.

O delegado Caio Fernando Alvares de Albuquerque, disse que E. J. S. de O. foi reconhecido por três das vítimas e também em dois outros roubos à residência com restrição de liberdade da vítima.

“As investigações seguem para a devida individualização do rol de autores e novas prisões”, afirmou.

O roubo

A casa foi invadida por, E. J. S. de O. por volta das 7 horas da manhã.

No momento, estavam no imóvel cinco adultos e três crianças, duas de 1 e 2 anos.

Uma das vítimas contou que tomava banho quando ouviu uma das funcionária gritando, que havia um homem armado na casa.

Sua mãe e a funcionária saíram correndo em direção a um dos quartos e se trancaram no cômodo.

De imediato, a vítima ligou para a Polícia e depois escondeu o aparelho celular.

Todas as vítimas sofreram ameaças e o criminoso ainda advertiu que iria atirar em uma das crianças.

Dentro do imóvel, o criminoso foi em direção ao pai da vítima, apontando a arma na direção dele, quando segurou a mão do bandido e ele ameaçou dizendo que do lado de fora havia mais três.

Na sequência, o suspeito mordeu a mão de seu pai, conseguindo se soltar, momento que efetuou três disparos nele, dos quais dois atingiram a peito e um, de raspão, no braço.

Apos, o assaltante ordenou que a vítima entregasse a chave do veículo S10, dinheiro e um celular Iphone 7 e fugiu. Com informações da PJC/MT