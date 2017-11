Vice-governador do Estado, Carlos Fávaro aposta na reeleição de Pedro Taques

2018

DA REDAÇÃO

O vice-governador Carlos Fávaro (PSD) afirmou ontem que considera plenamente viável à reeleição do governador Pedro Taques (PSDB) nas eleições de 2018.

Embora reconheça que as dificuldades administrativas em decorrência da crise econômica tenham gerado desgaste nos últimos meses, Fávaro vislumbra um futuro promissor à gestão estadual nos próximos meses, o que em sua avaliação pode culminar em bons resultados políticos-administrativos e com efeitos eleitorais. As informações são do Diário de Cuiabá.