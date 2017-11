ALMT cobra reativação de sala do Hospital São Benedito

SITUAÇÃO CRÍTICA

RENATA NEVES / REPÓRTER ASCOM AL

Por solicitação do deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso vai cobrar esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá a respeito do fechamento da sala de hemodinâmica do Hospital São Benedito.

O requerimento para pedido de informações foi apresentado durante reunião da comissão, realizada na tarde desta quarta-feira (22).

Como justificativa, Guilherme Maluf lembrou que o Hospital São Benedito possui o equipamento de hemodinâmica mais moderno de Mato Grosso – utilizado para tratamento do AVC -, no entanto há 10 meses ele não está sendo utilizado.

A situação foi apresentada pelo presidente da Sociedade Mato-Grossense de Neurologia, Wilson Novais, durante audiência pública realizada pelo deputado no mês passado para debater as formas de prevenção, de diagnóstico e as alternativas de tratamento do AVC.

“Essa comissão precisa cobrar informações do prefeito de Cuiabá e da Secretaria Municipal de Saúde sobre o motivo do fechamento da sala de hemodinâmica do Hospital São Benedito. O equipamento que tem lá é o mais moderno de Mato Grosso e pode salvar muitas vidas, mas está parado há meses. Precisamos cobrar explicações sobre isso”, defendeu Maluf.

Na ocasião, o parlamentar também pediu empenho da comissão de saúde para instalação de um Centro de Tratamento de AVC em Cuiabá e lembrou que a doença é a é a terceira maior causa de mortes no mundo.

“Durante a audiência pública que realizamos foi apresentada a reivindicação para criação desse centro, que é fundamental para realização de um tratamento adequado, que pode salvar vidas e reduzir muito as sequelas causadas pelo AVC. Nós fazemos as nossas manifestações aqui no Legislativo, mas queremos vê-las transformadas em ações”, disse.

Hemocentro

Outro requerimento apresentado pelo deputado Guilherme Maluf e aprovado por unanimidade pelos membros da comissão solicita o comparecimento de representantes do MT Hemocentro para apresentação da realidade da instituição.

Pronto-Socorro de Cuiabá

Durante a reunião desta quarta-feira também foi apresentado o relatório da visita técnica feita pela Comissão de Saúde ao Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Dentre outras coisas, o relatório apontou a falta de equipamentos e de profissionais na unidade de saúde.

“O Pronto-Socorro é uma instituição competente, que sabe salvar vidas, mas é atropelada por uma demanda que vem principalmente do interior e Cuiabá paga um preço alto por isso. Acredito que a comissão de saúde possa ajudar a garantir os recursos necessários para conclusão da obra do novo Pronto-Socorro e a alocar os leitos necessários para resolver paliativamente os problemas da unidade”, declarou Maluf.

Projetos de Lei

Foram aprovados pela comissão os projetos de lei nº 370, 436, 410, 456, 403, 483, 487, 488 e 452, todos de 2017. Já os projetos nº 403/2017, 42/2017 e 21/2017 foram arquivados.

Também participaram da reunião os deputados estaduais Dr. Leonardo, presidente da comissão, e Allan Kardec, membro efetivo.