Carro pega fogo dentro de estacionamento do Pantanal Shopping

NESTE DOMINGO

FOLHAMAX

Frequentadores do shopping Pantanal na avenida do CPA, em Cuiabá, viveram na tarde deste domingo novos momentos de pânico.

Um veículo HB20 pegou fogo quando estava estacionado na garagem do local.

O local em que veículo queimou chegou a ser isolado.

As chamas só foram controladas após a chegada do Corpo de Bombeiros que irá investigar as causas do incêndio.

Esta é a segunda vez que o shopping Pantanal é alvo de correria e pânico neste final de semana.

Ontem, por volta das 13h00, a explosão de um cilindro de CO2 de uma máquina de refrigerantes de um restaurante gerou caos no local.

Inicialmente, existia a suspeita de troca de tiros no local. No entanto, a informação foi descartada pela Polícia Militar.