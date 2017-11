A CASA CAIU

MATO GROSSO MAIS

Uma quadrilha foi presa dentro de dois hotéis no centro de Tangará da Serra (240 Km de Cuiabá) neste sábado (25) pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, o primeiro suspeito foi preso em atitude suspeita em uma das ruas do município.

Ao ser abordado, R. M. S. F., de 20 Anos, informou ser morador de Várzea Grande e que estaria em Tangará para roubar um avião apreendido com 480 kg de cocaína, no mês passado, no aeroporto da cidade.

A aeronave apreendida com a cocaína está sob investigação da Polícia Federal, que ainda não teria concluído o inquérito.

Ao revistar o celular do suspeito, a PM constatou que o plano do roubo da aeronave teriam mais quatro pessoas.

De acordo com R. M. S. F., T. V. de M., de 20 anos, estaria em um hotel, armado com uma arma de fogo.

A Polícia Militar cercou o hotel e ao chegar ao quarto do suspeito T. V. de M., a PM conseguiu localizar a arma, uma pistola PT 100, um carregador, com seis munições .40.

Após a prisão dos dois primeiros suspeitos, os mesmos informaram que mais três pessoas também participariam do roubo do avião.

Eles estariam em um outro hotel de Tangará da Serra, localizado no centro do município.

A PM também fez o cerco no local e conseguiram prender B. A. W., de 21 anos, J. C. G. G., de 18 anos, e M. G. da S., de 40 anos.

No quarto onde estavam os dois primeiros suspeitos presos, a PM encontrou uma pequena porção de substância análoga à maconha e a arma de fogo.

No quarto onde estavam os demais suspeitos, foram encontrados vários objetos como chave micha, GPS e vários celulares.

Cada membro da quadrilha possuía uma função específica na ação criminosa.

Os dois primeiros suspeitos presos, R. M. S. F. e T. V. de M., seriam responsáveis pela execução do crime, rendendo o segurança do aeroporto e amarrando-o.

Os dois possuem passagens por roubo, tráfico de drogas, porte de arma de fogo e furto.

O suspeito B. A. W. seria responsável por pilotar o avião, não possui passagens criminais, mas confirmou que participou do roubo do avião da TV Centro América.

B. A. W. relatou que receberia R$ 30 mil reais para o serviço.

O suspeito R. M. S. F. seria responsável por ligar o avião, por possuir em sua posse objetos como chave micha.

O suspeito J. C. G. G., de apenas 18 anos, é o líder da quadrilha e responsável pelo contato direto com o boliviano que encomendou o roubo do avião apreendido, e que receberia R$ 200 mil pelo serviço.

O valor seria distribuído com os demais, com exceção do piloto.