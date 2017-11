Ateliê Rosa vende artesanatos para construir casa de apoio aos pacientes do Hospital de Câncer

AJUDE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

O ATELIÊ ROSA é formado por um grupo de voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mato Grosso, que se reúne semanalmente para a elaboração de trabalhos artesanais que serão vendidos nos dias 30/11, 1 e 2/12, em sua loja no 1° piso do Shopping Goiabeiras.

São trabalhos delicados, feitos com muito carinho e que estarão à venda por 3 dias, tendo por objetivo obter recursos para a Casa de Apoio ao paciente oncológico, que será construída junto ao Hospital de Câncer de Mato Grosso.

A loja do ATELIÊ ROSA terá produtos lindos e de vários tipos, como toalhas de mesa, toalhas de banho, de rosto e de lavabo bordadas, jogos americanos, souplats de crochê e almofadas decorativas em tecidos nobres. Estarão também expostos à venda tapetes bordados e de crochê, bolsas e clutchs de crochê especialmente lindas!

Entre os produtos elaborados com muito capricho estão ainda necessaires, que poderão ser também utilizadas para organizar malas e armários.

Constam ainda do acervo da loja do ATELIÊ ROSA, panos de prato e panos de copa, bem como aventais.

Para enriquecer mais ainda as mesa das futuras clientes, estarão expostos talheres ornamentados.

Todos os produtos são trabalhos elaborados com muito carinho pelas voluntárias que doam seu tempo e suas habilidades com o intuito de ajudar as pessoas que sofrem com uma penosa doença, muitas delas vindas do interior de nosso estado e que não têm onde se alojar enquanto recebem o tratamento necessário.

Assim, a loja do ATELIÊ ROSA estará aberta nos dias 30/11, 1 e 2/12, no 1° piso do Shopping Goiabeiras, à espera da visita de todos que quiserem fazer suas comprinhas para o Natal e ajudar uma nobre causa.