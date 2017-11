Colunista vacila na concordância ao tentar tirar onda com ‘português’ de deputado federal de MT

FICOU FEIO

DA REDAÇÃO

O colunista da Revista Veja, Gabriel Mascarenhas, que também assina a coluna Radar, tentou tirar uma onda com o ‘português’ do deputado federal Xuxu Dal Molin (PSC/MT).

De acordo com nota publicada na coluna Radar, o colunista cita que o deputado ao encaminhar uma solicitação ao Governo, errou ao escrever ‘paralização.

Veja abaixo a reprodução das informações solicitadas pelo parlamentar.

“Solicita informações ao Ministro de Estado da Fazenda, sobre as razões da paralização (sic) dos desembolsos do financiamento concedido pelo BNDES à empresa Concessionária Rota do Oeste”.

Porém, quando o jornalista diz que o deputado estava preocupado sobre o assunto, acaba também cometendo um erro de concordância. Veja abaixo. Leia mais aqui.

“Preocupado com a interrupção do repasse de verbas a uma concessionário, ele resolveu agir”.

O certo seria usar ‘uma concessionária’ ou um concessionário.