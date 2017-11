Detran capacita 197 pessoas em Direção Defensiva e Pilotagem Segura

BARRA DO BUGRES

ASSESSORIA DETRAN

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), por meio da Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito (CEPT), realizou os cursos de Direção Defensiva e Pilotagem Segura para 162 condutores e 35 motociclistas da empresa Barralcool no município de Barra do Bugres (176 km de Cuiabá).

O curso de pilotagem segura tem duração de cinco horas/aula e oferece certificado.

É direcionado à motociclistas, pois promove a sensibilização e incentiva o condutor a adotar uma postura segura no trânsito, além de mostrar a importância do uso dos equipamentos de segurança.

O educador Ederson Carlini informou que o curso permite aos condutores refletir sobre suas atitudes no trânsito.

“O motociclista vai perceber que, se fizer uma escolha errada, não respeitar as normas de circulação e legislação e não usar os dispositivos de segurança, vai gerar uma situação de risco, que pode resultar em um grande acidente. Além de colocar a vida dele em risco pode colocar também a vida de outras pessoas”, explicou.

Na capacitação de Direção Defensiva, os condutores receberam instruções sobre Direção Defensiva e Educação no Trânsito; Segurança no Trânsito; O Condutor; Condições de Trânsito; Adversidades Ambientais e Noções de Meio Ambiente e Convívio Social no Trânsito. A capacitação tem duração de 16 horas-aulas e também dá certificado para os participantes.

O aluno Amarildo Marques Rosa, líder de descarregamento da empresa, disse que o curso é muito importante.

“O que aprendemos aqui, nos faz refletir sobre a forma que dirigimos. É uma oportunidade de aprender e relembrar algumas coisas que havíamos esquecidos”, afirmou.

Os cursos podem ser solicitados por empresas, órgãos públicos e sociedade organizada, pelo e-mail gerept@detran.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3615-4703.