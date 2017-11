Plantada há mais de 100 anos, palmeira é retira de Cuiabá por risco de desabamento

CENTRO DA CIDADE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

A Prefeitura de Cuiabá, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, retirou, na manhã deste domingo (26), uma palmeira plantada há mais de 100 anos nas intermediações da Avenida Getúlio Vargas com a Barão de Melgaço.

A espécie media 25 metros de altura e estava com 80% do seu tecido vegetal comprometido.

A retirada se fez necessária pois a palmeira estava em situação de risco de desabamento, além de colocar vidas em risco e afetar estruturas localizar ao redor.

O solo será devidamente tratado para eliminação de fungos e em breve receberá uma nova árvore de pequeno porte, específica para o local.

Durante a ação, os agentes de trânsito fizeram toda cobertura pelos pontos da Avenida, orientado os motoristas. A limpeza da via já foi feita e o trânsito flui normalmente no local. Com Assessoria SICOM