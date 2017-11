TAMBOR ENTERRADO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Mais de R$ 90 mil em espécie foram apreendidos dentro de um tambor enterrado em uma propriedade rural, no município de Cáceres (225 km de Cuiabá).

Na ação, duas pessoas foram presas e devem responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

O mandado, expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca de Cáceres, foi cumprido em uma fazenda denunciada por estar escondendo dinheiro enterrado na área rural.

A quantia de R$ 90.174,00 foi localizada próximo de uma represa, dentro de um tambor plástico, que continha ainda 240 dólares.

Os nomes não foram informados por estarem sob investigação.

No local, as equipes policiais encontraram duas espingardas calibre 22, uma espingarda calibre 28 e um espingarda de pressão, todas sem numeração, além de 10 munições calibre 22, 3 caixas de chumbos 5.5mm, 2 rolos de plástico filme, duas sacolas com folhas de coca. Com Assessoria PJC