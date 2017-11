Projeto de revitalização das praças resgata história cuiabana

CUIABÁ 300

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Com a proposta de recuperação dos espaços públicos e patrimônios históricos, a Prefeitura de Cuiabá está realizando a revitalização das principais praças da Capital.

As praças estão recebendo reformas completas e também a restauração arquitetônica, preservando as características históricas daquelas que são consideradas um ‘livro vivo das biografias cuiabanas’.

O projeto de revitalização, segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, resgata a história de Cuiabá, que completa, em 2019, 300 anos.

Um desses resgates começou pela cativante Praça Alencastro. Inaugurada em 28 de setembro de 1882, no século XIX, a Alencastro era chamada de Praça Real.

O local foi palco de apresentações teatrais e também de touradas que aconteciam na “terrinha” mato-grossense.

Para comemorar seus 135 anos, a Prefeitura realizou no espaço um grande projeto de revitalização. O ambiente passou por melhorias que foram desde o acabamento a inovações tecnológicas.

Na parte do piso, foram instalados mais de 3 mil metros quadrados de cerâmica e tátil, harmonizando o ambiente e trazendo um visual tropical.

Foram instalados 10 postes com lâmpadas Led e toda parte elétrica agora é subterrânea. Cumprindo a lei de acessibilidade, a Prefeitura colocou rampas de acesso para cadeirantes, calçadas adaptadas, placas indicativas, sinalização na horizontal, estacionamento especial.

A praça agora também conta com uma nova fonte luminosa, onde foi instalados motores que bombeiam água, formando um show de manobras durante à noite.

O coreto também ganhou restauração, mantendo seus traços originais, e a antiga e ‘frondosa’ árvore da figueira foi mantida.

A praça conta com dez novos bustos de personalidades que marcaram a história política de Mato Grosso.

Além dessas melhorias, anexo ao espaço, está sendo construída a Estação de ônibus Alencastro.

Recebendo até cinco mil passageiros por dia, com uma capacidade de acomodação simultânea equivalente a 760 pessoas, o que proporcionará viagens mais confortáveis e seguras.

Com a instalação de 150 placas solares, o novo ponto de parada será climatizado e vai operar de maneira sustentável e eficiente, aos moldes dos padrões internacionais que vigoram na construção de abrigos de ônibus nas principais capitais do mundo.

Ao todo, uma frota equivalente a 41 veículos fará sua parada em horários pré-estabelecidos no espaço. A previsão de entrega da estação é para dezembro.

Seguindo com as revitalizações, a equipe de obras atualmente está na Praça Ipiranga.

Localizada às margens da Avenida Tenente Coronel Duarte, a Praça Ipiranga, chamada de ‘Largo da Cruz da Alma’ à época do Brasil Colônia, foi palco de enforcamento de pessoas condenadas.

O local também foi um dos primeiros de Cuiabá a ser a funcionar uma feira livre e mercado público.

No século 19, recorreu à época em que o Governo provincial tornou-se lei a instalação de chafariz no local.

O chafariz seria alimentado pelas águas de um manancial existente na parte superior da travessa Vilas Boas (atual avenida Generoso Ponce de Arruda).

O monumento foi instalado na região porque Cuiabá até então, não possuía um sistema de abastecimento de água.

Além do chafariz, várias palmeiras foram plantadas e o largo tornou-se ponto de encontro para bate-papos.

Na década de 1930, o coreto municipal foi transferido para a praça, onde se encontra até hoje.

Atualmente a praça é palco de várias manifestações artístico-culturais. Em outubro desde ano, a equipe da Prefeitura iniciou no espaço as obras de reforma e restauração.

A reforma contará com a recuperação do coreto, concreto e fiação elétrica, colocação de piso, instalação de rampas de acesso e piso tátil, cumprindo a lei de acessibilidade.

Na parte de paisagismo, Palmeiras, Flamboyants, Oitis e Ipês serão plantados, contribuindo para a projeção da sombra no entorno. As obras já estão na fase de alvenaria.

A Prefeitura também realiza o processo de restauração arquitetônica do bem tombado, que tem o objetivo de preservar as características históricas do espaço.

Em questão das vias das Avenidas, no lado de acesso à Isaac Povóas será alargado. Já os pontos de ônibus localizados em frente ao espaço, não sofrerão mudanças.

A previsão de entrega do espaço à população é para o próximo ano, no mês de abril, quando se comemora o aniversário de 299 anos de Cuiabá.

Praça Popular

Nascida junto com o primeiro conjunto habitacional da Capital, construído na gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra (1946- 1951), a Praça Popular começou desenhar seu formato atual nos anos 60.

Nesta época, auge da Jovem Guarde, a juventude se reunia no local para realizar os ‘bailinhos’.

Hoje, com uma dinâmica mais comercial, a região, cercada por bares, restaurantes, entretenimento, se tornou um tradicional local dos encontros noturnos da população cuiabana, fomentando a economia local.

Com essa dimensão histórica e socioeconômica, a praça recentemente foi toda revitalizada.

Canteiros, jardins, poda de árvores, recuperação dos bancos, canteiros, quadra, parque infantil e pintura em geral foram alguns dos serviços contemplados na reforma, garantido a organização do Natal da região.

Maria Taquara

O espaço histórico, localizado no cruzamento das Avenidas Tenente Coronel Duarte e Generoso Ponce, é o próximo a passar por melhorias.

Com as mesmas propostas das demais praças, o ambiente também será todo revitalizado e entrega à população dentro do cronograma de festividades em alusão aos 299 anos de Cuiabá.

A praça ganhou este nome em homenagem a uma mulher negra, alta, magra e lavadeira, que viveu na Capital entre as décadas de 40 a 50.

Maria, de origem nordestina, foi considerada a primeira mulher a usar calça na região cuiabana, lavava roupa às margens de córregos e apesar de ter um barraco para morar, vivia como uma moradora de rua.

Criada pelo artista plástico, já falecido, Aroldo Tenuta, a peça está situada na parte baixa da ‘Ladeira Bom Despacho’, e mede 4,20m de altura e pesa 450 quilos.

Maria Taquara prestava serviço a um senhor chamado João Balão, dono de um hotel na cidade. Segundo relatos de historiadores, a intenção de fazer uma estátua teria partido desse morador.

Praça da República

Neste pacote de melhorias, com cronograma para o ano de 2018, está a famosa Praça da República.

Quem passa por este cenário que é um cartão postal cheio de encantos e história, já escuta as badaladas dos sinos anunciando a missa da tarde, os cantos dos pássaros entre as verdes folhagens das ‘frontosas’ árvores e a molecada desfilando ao anoitecer.

Assim é a Praça da República que abriga em seus traços belas narrativas da Cuiabá de quase 300 anos.

O espaço, nos primórdios da história, era chamado de ‘Lago da Matriz’ e abrigava, em meio às palmeiras imperais, o pelourinho e a cadeia da Província cuiabana.

Era lá também que os portugueses se reuniam para debater política. Vários episódios religiosos, políticos e culturais da história do estado aconteceram no Lago da Matriz.

Foi logo após a Proclamação da República, com a chegada dos avanços tecnológicos ao estado e então à cidade começou a ganhar um dinamismo com as melhorias urbanas.

Nesse período, Cuiabá vive uma grande reforma, onde a maioria das praças ganham novos ‘chamaris’.

E foi nesta divisão de marco que aconteceu a primeira a primeira ‘queda de braço’ entre igreja e os governantes, que dominavam a política da época.

De um lado os Bispos brigavam para que o espaço ganhasse o nome de “Praça dos Padres”, do outro os governantes, com suas tropas desbravadoras, se sentiam ‘donos’ das revoluções e não aceitavam as vontades da Arquidiocese.

Foi então, que o governador, à época Mário Corrêa, impôs seu poder e o antigo Lago da Matriz passa a se chamar, em 1920, “Praça da República” – conhecida também de “Centro do Poder”.

É extremamente visível a importância da Praça da República como um primeiro núcleo de urbanístico de uma cidade altamente colonial e ribeirinha.

Outros elementos deste cenário, que ajudam a contar nossa história são as esculturas. Para representar um período de “modernidade”, nos quatro cantos extremos da praça têm-se esculturas, com traços de anjos, representando as quatro estações do ano.

Mais adiante, na parte direita, uma criação do artista Jonas Corrêa, a estátua da justiça, que foi batizada de “manifesto em favor dos pobres e os tratamentos as crianças”.

Além dos espaços centrais, a proposta segue para os bairros, com a reforma dos ambientes de lazer dos bairros da Capital. Com Assessoria SICOM

