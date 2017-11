Emanuel fiscaliza agilidade e qualidade de obras

MINHA RUA ASFALTADA

BRUNO VICENTE / REPÓRTER SICOM

Garantir agilidade e uma boa qualidade na prestação do serviço público. Foi com esses propósitos que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realizou nesta segunda-feira (27) mais uma série de vistoria em obras de infraestrutura viária, que estão sendo executadas pelo Executivo municipal em diversas regiões da capital.

Desta vez, o gestor inspecionou os trabalhos nos bairros Dr. Fábio Leite I e II, Altos da Serra I e II, e Jardim Umuarama. Juntas, as comunidades estão sendo beneficiadas com mais de 70 km de pavimentação.

Nos bairros Dr. Fábio Leite I e II, bem como nos Altos da Serra I e II, o prefeito pode constatar que os serviços se encontram e pleno vapor, com algumas ruas tendo os trabalhos de construção de galerias pluviais adiantados e outras passando pela fase de imprimação do solo, ultima etapa a ser realizada antes da colocação da massa asfáltica.

Já no Jardim Umuarama, onde está sendo executada a duplicação da Avenida A, a via teve o serviço de drenagem finalizado e começou receber o pavimento.

As obras fazem parte do cronograma de trabalho do programa “Minha Rua Asfaltada”, responsável por levar, somente neste ano, mais de 150 km de asfaltamento e construção de drenagem para pelo menos 20 bairros.

O programa está dentro do conjunto de ações implantadas pela atual gestão, visando da melhoria da malha viária cuiabana. Além do “Minha Rua Asfaltada”, fazem parte do plano de avanços ainda a operação “Tapa-buraco”, o “Bom Caminho”, que trata da manutenção de estradas vicinais, e a construção de pontes de concreto, ambos na zona rural.

“É o meu compromisso com a população. Ser um prefeito presente na vida da cidade, nos bairros, na vida das pessoas, onde sou o maior fiscal das obras que me comprometi a fazer. Como, por exemplo, aqui no Dr. Fábio I e II, Altos da Serra I e II, e também no Umuarama. Estou sempre acompanhando e vistoriando essas obras, pois quero um asfalto de qualidade e agilidade na execução do serviço. A população sonha e espera há muito tempo para ter a rua asfaltada e nosso papel é levar isso para o cidadão”, afirmou Emanuel.

Unidade educacional

Aproveitando a passagem pelos bairros, o prefeito realizou ainda uma inspeção na Emeb Dr. Fábio Firmino Leite.

A vistoria foi importante para que o gestor pudesse conhecer as principais dificuldades estruturais apresentadas pela unidade de educação municipal e, ao mesmo tempo, ouvisse as principais demandas os profissionais que atuam no local e atendem mais de 600 crianças da localidade.

“Pelo estado que verificamos, a escola precisa de uma ação emergencial para recuperar a rede física, dando mais condições de trabalho aos profissionais da educação e tratando com dignidade o nosso maior patrimônio, que são as nossas crianças. Já determinei, e o secretário estará vindo com uma equipe aqui ainda nessa semana. Vamos fazer uma ação para melhorar o estado de imediato e depois colocá-la em um cronograma de uma execução de maior extensão”, pontuou o prefeito.