Ganha Tempo inicia campanha de natal com os Correios

AÇÃO SOLIDÁRIA

DA REDAÇÃO / ASCOM SETAS-MT

O programa Ganha Tempo, unidades de Cuiabá e Várzea Grande, convida a população para participar dos projetos “Ganha Tempo Aproxima as Pessoas” e a “Campanha Papai Noel”.

Os projetos sociais são desenvolvidos pela unidade em parceria com os Correios, para a comemoração do Natal, ajudando pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.

A primeira campanha tem como objetivo o envio de cartas de pessoas que não sabem escrever, até seus familiares que residam no interior de Mato Grosso ou até mesmo em outro Estado.

As cartas são escritas por funcionários do Ganha Tempo e voluntários. No ano passado, foram entregues cerca de 40 cartas.

Já a “Campanha do Papai Noel” possibilita que adultos adotem as cartas deixadas por crianças com os pedidos de presente de Natal.

As cartas são deixadas no Ganha Tempo através dos Correios.

Os interessados podem procurar a unidade sede, localizada na Praça Ipiranga, para adotar uma carta e deixar o presente até o dia 20 de dezembro.

O superintendente do Ganha Tempo, Helio da Silva Vieira, define como gratificante a adesão do público aos projetos.

“Até esse momento já temos a adoção demais de 300 cartas das crianças, as pessoas compram o presente na hora pelo comércio local e já deixam aqui para a entrega”, ressalta Vieira, que ainda destaca que a maioria dos pedidos tem sido por brinquedos e materiais escolares.

A secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social, Monica Camolezi, agradece o empenho dos voluntários e de toda a sociedade para que aproveitem o momento fraterno das festas de fim de ano para ajudar ao próximo, com atitudes solidárias e cidadãs.

“É um momento muito especial e podemos ajudar de várias formas as pessoas que precisam de um apoio e um ato de gentileza, como escrever uma carta, que não custa nada, mas leva mensagens de amor e esperança aos que amamos e estão longe”, disse.

A unidade de Cuiabá fica localizada ao lado da Praça Ipiranga na região Central da capital. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta, das 07h30 às 18h e aos sábados, das 07h30 às 12h.

A unidade de Várzea Grande fica localizada no Shopping Várzea Grande, na região do Aeroporto Marechal Rondon.

O funcionamento é realizado de 10h da manhã às 19 horas.