NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

NAJYLLA CRISTINA OLIVEIRA NUNES / REPÓRTER AL

O deputado estadual Jajah Neves (PSDB) assegurou emenda de R$ 250 mil para a aquisição de equipamentos para o Hospital de Câncer de Mato Grosso, unidade de referência em tratamento de pessoa com câncer em todo o estado.

“O trabalho de qualidade desempenhado pelo Hospital de Câncer de Mato Grosso é de extrema importância para o nosso estado. Eu, juntamente com minha equipe, estamos muito satisfeitos em poder encaminhar esse montante para cá na certeza de que serão bem empregados graças à competência de toda a equipe do hospital”, disse Neves.

O aporte financeiro, que depende da liberação do Poder Executivo, vai ajudar a melhorar a estrutura física do setor de odontologia do hospital, além disso, irá modernizar e agilizar o atendimento ao paciente que chega de toda a região do estado.

Jajah visitou o hospital, onde foi recebido pelo diretor-presidente da entidade, Dr. Laudemi Moreira Nogueira, que, na ocasião, agradeceu o apoio do parlamentar.

“A ajuda do deputado Jajah Neves é de grande valia para nós. Queremos que ele se torne um parceiro da entidade, que essa seja a primeira de muitas. Contamos com a verba dele, desejando que seja assídua para os próximos anos”, disse Laudemi.

O presidente salientou ainda que a demanda é intensa. Somente em 2016, o hospital realizou 90 mil atendimentos, dentre os serviços prestados estão avaliações diárias no ambulatório, serviços de quimioterapia e radioterapia.

“E na parte da odontologia, setor onde será aplicado a emenda do Jajah, atualmente lá realizamos o atendimento de aproximadamente 100 pacientes por semana. Estamos muito felizes e só temos a agradecer essa parceria e a dedicação do deputado ao nosso hospital”, concluiu o presidente da entidade.