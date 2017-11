Mutirão fiscal termina nesta quinta-feira com descontos nos juros

OPORTUNIDADE

DA REDAÇÃO / SICOM

Termina nesta quinta-feira (30) o Mutirão Fiscal de conciliação 2018.

Ação, iniciada desde outubro e que teve seu prazo final prorrogado em função da grande procura, oportuniza aos contribuintes condições especiais para quitarem suas dívidas fiscais com o município.

Os débitos dos Impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU), Sobre Serviços (ISS) e multas ambientais, podem ser quitados com 100% de desconto nos juros e nas multas moratórias para pagamentos feitos à vista, 70% em parcelamento em até 24 vezes e 50% quando o parcelamento for superior a 24 vezes.

Os atendimentos do mutirão estão acontecendo na sede da Procuradoria-Geral do Município, localizada no bairro Duque de Caxias, e na Loja de Atendimento ao Consumidor (LAC), no Palácio Alencastro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

“É importante que o contribuinte em inadimplência se atente ao prazo final do mutirão para não perderem os descontos nas negociações. Após o término da ação, os acordos não mais poderão ser efetuados dentro dessas condições,” alertou o procurador-geral do Município, Nestor Fidélis.

O Mutirão Fiscal tem a meta de alcançar 12 mil acordos, com 40 milhões negociados. O último balanço mostra que a equipe já realizou mais de oito mil acordos, o equivalente a R$ 32 milhões negociados.

“Esse valor impactará diretamente na aplicação de mais melhorias na nossa cidade”, finalizou Nestor.