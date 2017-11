Suspeito de explosão em caixa eletrônico é preso com R$ 15 mil em Cuiabá

VÁRIOS ANTECEDENTES CRIMINAIS

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

C. B. R. de M., de 20 anos, foi preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), da Polícia Judiciária Civil, suspeito de praticar diversos crimes, dentre eles uma explosão de caixa eletrônico e um homicídio cometido no ano de 2016, a prisão aconteceu no bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá.

O jovem é considerado de extrema periculosidade e com vários antecedentes criminais.

Ao ser flagrado com uma quantia de quase R$ 15 mil, o suspeito confessou participação em alguns crimes como, a explosão de caixa eletrônicos no dia 24 de outubro no município de Arenápolis (258 km ao norte de Cuiabá) e um homicídio cometido no ano de 2016, em Cuiabá.

Conforme o delegado, Vitor Hugo Teixeira Bruzulato, o preso também é apontado como autor de um latrocínio praticado recentemente na capital.

“Com a prisão do suspeito, a Delegacia Especializada fará levantamento para apurar os delitos que ele confessa, bem como comunicar a DHPP para providências”, completou.

Além do cumprimento do mandado de prisão decretado pelo crime de homicídio, C. B. foi autuado em flagrante por associação criminosa e receptação. *Com assessoria da PJC